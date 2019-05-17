Видеофакт. На М6 дальнобойщик остановил машины, чтобы утка с утятами перешла на другую сторону

Утки уперлись в бетонное ограждение и побежали обратно в поле. Фото: стоп-кадр.

Изменить размер текста: A A

Пример человечности и настоящей водительской солидарности наблюдали на днях белорусские автолюбители на трассе М6, сообщает ресурс autogrodno.by.

Водитель Сергей прислал видео со своего авторегистратора, на котором машины останавливаются и пропускают через магистраль выводок утят.

На кадрах видео видно, что встречный поток предупредил дальнобойщик. Водитель большегруза «моргнул» дальним светом, что впереди на дороге «препятствие». И машины притормозили и смогли полностью остановиться, чтобы пропустить через дорогу утку с утятами.

– Остановились и попутные и встречные машины. На кадрах видео видно, что утка переводит утят от бетонного ограждения, к которому она привела выводок. То есть в этом месте М6 какая-то «природная тропа» и животные вынуждены возвращаться восвояси, не сумев преодолеть бетонное возвышение. Водитель фуры молодец, но очень часто погибают из-за этой «бетонки» незамеченные лягушки и ужи, – пояснил очевидец Сергей.

А вы пропускаете животных через дорогу, успеваете заметить?