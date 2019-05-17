Следственный комитет о гибели милиционера: "В качестве подозреваемых никто не задержан"

Молодой человек умер от ранения в голову, табельное оружие нашли рядом с ним

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Как сообщает Следственный комитет в своем Telegram-канале, за истекшие сутки следователями, сотрудниками милиции и экспертами "проведен колоссальный объем работы" для установления обстоятельств гибели 22-летнего сотрудника ГАИ под Могилевом. Так, были допрошены родственники, знакомые погибшего и иные свидетели. Изучена и зафиксирована следовая картина на месте обнаружения тела. Изъяты и приобщены к материалам уголовного дела обнаруженные вещественные доказательства: личные вещи, документы (в том числе служебное удостоверение), мобильный телефон, табельное оружие. По ним назначены необходимые исследования.

Согласно предварительному заключению экспертов, смерть милиционера наступила в результате огнестрельного ранения в голову.

- Следователи в настоящее время рассматривают несколько версий случившегося, в том числе проверяется версия о похищении милиционера неизвестными лицами на автомобиле черного цвета, однако, исходя из полученных в ходе расследования сведений, она не является приоритетной, - сообщает Следственный комитет.

Также следствием получена информация, что около 18 часов 16 мая сотрудник милиции находился около железнодорожного переезда в районе улиц Вокзальной и Первомайской в Могилеве напротив здания Облпотребсоюза. Там он сел в неустановленный автомобиль. Спустя некоторое время молодой человек был обнаружен погибшим.

Людей, которые обладают значимой информацией, просят откликнуться и позвонить по следующим телефонам: 8 (017) 389-50-02, 8 (0222) 23-05-00.

- Следственная группа главного следственного управления продолжает работу по уголовному делу в Могилевской области. В настоящее время в качестве подозреваемых лиц никто не задержан, - заявляет СК. - Окончательная правовая оценка случившегося будет дана после установления всех обстоятельств происшествия.