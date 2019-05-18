КП Беларусь
В Беларуси три замминистра лишились должностей
Совет министров издал постановление № 304 от 16 мая 2019
В министерствах произошли кадровые изменения.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Правительство Беларуси освободило от должностей трех заместителей министров.
В министерстве связи и информатизации по соглашению сторон уволен замминистра Дмитрий Шедко.
В министерстве архитектуры и строительства - Дмитрий Семенкевич, он уволен в связи с окончанием контракта.
В министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды уволена Ия Малкина.