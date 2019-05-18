2019-05-18T11:23:54+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Думал, проскочу»: в Гродно на перекрестке столкнулись мотоцикл и легковушка

Мотоциклист в больнице
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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При отключенных светофорах водитель неправильно оценил дорожную обстановку и попал в аварию. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома.При отключенных светофорах водитель неправильно оценил дорожную обстановку и попал в аварию. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
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Авария на перекрестке в Гродно случилась вечером 17 мая. «Фольксваген» врезался в мотоцикл «БМВ».

Светофоры были отключены, когда 46-летний водитель автомобиля выезжал на перекресток улиц Соломовой и Чайкиной. Он видел мотоциклиста слева от себя, но думал, что проскочит. В итоге произошло ДТП. Водителю пришлось выбираться через правую переднюю дверь - левую водительскую после удара замкнуло.

- Я считал, что успею проехать перекресток в прямом направлении, потому потихоньку продолжал движение. Находясь на перекрестке, услышал, что рядом слева уже находится мотоцикл, и я сразу же повернул голову влево. Чтобы избежать столкновения, я сместился немного правее и резко нажал на педаль тормоза. Однако избежать столкновения не удалось, - так записали в протоколе со слов водителя «Фольксвагена».

Свою вину в ДТП он признал - мужчина неправильно рассчитал расстояние до движущегося мотоцикла.

Пострадавшего 34-летнего байкера забрали в больницу.

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