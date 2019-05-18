«В Могилеве такая трагедия впервые»: хоронят убитого лейтенанта милиции

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-Это очень темная история. Если его затолкали в машину, неужели никто этого не видел, не позвонил в милицию? - задается вопросом Раиса. - С смс-кой этой тоже непонятно. Разве он успел бы ее написать? Наверняка это кто-то хотел запутать следствие. На цыган сейчас пеняют, но я думаю, что такое зверство могла только какая-то мафия совершить. А кто в этой машине сидел - русские, белорусы, цыгане - никто не знает.

Ариф прожил в Могилеве 52 года. Мужчина говорит, что не припомнит за эти годы убийства сотрудника ГАИ в городе.

- Это ужас! В Могилеве такая трагедия впервые. Такой молодой парень, в прошлом году пришел из университета. Сейчас важно, чтобы нашли тех, кто это сделал, но действительно виновных. А то ведь бывает, что накажут безвинных людей, а преступники будут в стороне улыбаться.

В последний путь Евгения проводили с оркестром. Движение вокруг филармонии перекрыли. Гроб с телом погибшего на плечах несли сотрудники милиции. За ними следовали родные, знакомые, а после - десятки сотрудников милиции и других структур. Все они шли, склонив головы и держа фуражки в руках. В числе тех, кто провожал Евгения, были и начальник УГАИ Могилевского облисполкома, и руководитель минского ОМОНа, и другие руководители.

Случайные прохожие, которые стали свидетелями траурной церемонии, вспоминают, что дорогу в центре города никогда не перекрывали, даже когда хоронили чиновников.

- Это первые такие громкие похороны в городе.

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Церемония прощания с убитым лейтенантом и похороны проходят в Могилеве 18 мая (читать далее)