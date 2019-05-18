2019-05-18T13:59:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Начиненный разноцветными таблетками автомобиль задержали на белорусско-польской границе

Нашли больше 70 кг экстази
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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На границе задерживают рекордные партии экстази. Фото: Госпогранкомитет.На границе задерживают рекордные партии экстази. Фото: Госпогранкомитет.
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Автомобиль «Фольксваген» под управлением гражданина Словакии задержали 16 мая в пункте пропуска «Домачево». Он проходил погранконтроль по «красному» каналу.

На наркотики среагировала служебная собака, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета. Машину отправили на углубленный досмотр в бокс. Оказалось, не зря. Она была напичкана пакетами с разноцветными таблетками.

В газовом баллоне авто нашли больше 70 кг психотропа - экспертиза установила, что это МДМА, то есть экстази.

В пороге автомобиля были спрятаны 12,5 кг наркотика в брикетах коричневого цвета - предположительно, гашиша.

За незаконное перемещение через границу наркотиков возбуждено уголовное дело.

Это уже вторая крупная партия экстази, задержанная на белорусско-польской границе в мае. Еще 100 кг пыталась провезти россиянка - кстати, через тот же пункт пропуска.

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