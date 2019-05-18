В Могилеве в больнице случилось короткое замыкание

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ЧП в Могилевской областной больнице произошло 17 мая. Сигнал на пульт МЧС поступил в 19:15. В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация и система «Молния», которая передает извещение о ЧП в управление МЧС.

Персонал больницы обнаружил короткое замыкание, которое случилось на 3 этаже больницы в травматологическом отделении. Сотрудники сами погасили замыкание с помощью порошкового огнетушителя. Пациентов с задымленного этажа эвакуировали - 17 человек.

Спасатели, когда прибыли на вызов, увидели только дым из окна на третьем этаже. Они проверили, нет ли пострадавших и провели дымоудаление, комментируют в пресс-службе Могилевского областного управления МЧС. Соседние этажи дым не затронул.

Пострадавших нет.