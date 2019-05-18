КП Беларусь
В Могилеве в больнице случилось короткое замыкание
Из отделения эвакуировали 17 пациентов
Спасатели помогли устранить задымление после короткого замыкания.
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ЧП в Могилевской областной больнице произошло 17 мая. Сигнал на пульт МЧС поступил в 19:15. В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация и система «Молния», которая передает извещение о ЧП в управление МЧС.
Персонал больницы обнаружил короткое замыкание, которое случилось на 3 этаже больницы в травматологическом отделении. Сотрудники сами погасили замыкание с помощью порошкового огнетушителя. Пациентов с задымленного этажа эвакуировали - 17 человек.
Спасатели, когда прибыли на вызов, увидели только дым из окна на третьем этаже. Они проверили, нет ли пострадавших и провели дымоудаление, комментируют в пресс-службе Могилевского областного управления МЧС. Соседние этажи дым не затронул.
Пострадавших нет.