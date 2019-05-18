КП Беларусь
Фотофакт: в Бресте проходит велофестиваль «Без мотора»
По примерным подсчетам на карнавал собралось около 1000 велосипедистов
Брестский велофестиваль проходит в третий раз. Фото: Brestcity.com
Изменить размер текста:
Велофестиваль проводится в Бресте уже в третий раз, и становится все более популярным. В этом году на площадку у Звезды - главного входа в Брестскую крепость - собралось, по примерным подсчетам, больше тысячи человек.
Среди участников были замечены гости из Польши, пишет БрестСИТИ. А еще - молодожены, которые расписались перед стартом велопробега.
Свадебный велокортеж! Фото: Brestcity.com
В программе фестиваля - велопарад по городу, конкурсы, велоэкскурсии и даже велосипедная поездка в соседний Тересполь в Польше.
На велопробег прибыли даже те, кто пока не умеет крутить педали. Фото: Brestcity.com