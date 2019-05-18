Фотофакт: в Бресте проходит велофестиваль «Без мотора»

Брестский велофестиваль проходит в третий раз. Фото: Brestcity.com

По примерным подсчетам на карнавал собралось около 1000 велосипедистов

Изменить размер текста: A A

Велофестиваль проводится в Бресте уже в третий раз, и становится все более популярным. В этом году на площадку у Звезды - главного входа в Брестскую крепость - собралось, по примерным подсчетам, больше тысячи человек.

Среди участников были замечены гости из Польши, пишет БрестСИТИ. А еще - молодожены, которые расписались перед стартом велопробега.

Свадебный велокортеж! Фото: Brestcity.com

В программе фестиваля - велопарад по городу, конкурсы, велоэкскурсии и даже велосипедная поездка в соседний Тересполь в Польше.