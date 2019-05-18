2019-05-18T16:21:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт: в Бресте проходит велофестиваль «Без мотора»

По примерным подсчетам на карнавал собралось около 1000 велосипедистов
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Брестский велофестиваль проходит в третий раз. Фото: Brestcity.comБрестский велофестиваль проходит в третий раз. Фото: Brestcity.com
Изменить размер текста:

Велофестиваль проводится в Бресте уже в третий раз, и становится все более популярным. В этом году на площадку у Звезды - главного входа в Брестскую крепость - собралось, по примерным подсчетам, больше тысячи человек.

Среди участников были замечены гости из Польши, пишет БрестСИТИ. А еще - молодожены, которые расписались перед стартом велопробега.

Свадебный велокортеж! Фото: Brestcity.com

Свадебный велокортеж! Фото: Brestcity.com

В программе фестиваля - велопарад по городу, конкурсы, велоэкскурсии и даже велосипедная поездка в соседний Тересполь в Польше.

На велопробег прибыли даже те, кто пока не умеет крутить педали. Фото: Brestcity.com

На велопробег прибыли даже те, кто пока не умеет крутить педали. Фото: Brestcity.com

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Госпогранкомитет предупреждает о возможных затруднениях на границе 20-24 мая
В Могилеве в больнице случилось короткое замыкание
Начиненный разноцветными таблетками автомобиль задержали на белорусско-польской границе
«В Могилеве такая трагедия впервые»: хоронят убитого лейтенанта милиции
«Думал, проскочу»: в Гродно на перекрестке столкнулись мотоцикл и легковушка
В Беларуси три замминистра лишились должностей
Следственный комитет о гибели милиционера: "В качестве подозреваемых никто не задержан"
Видеофакт. На М6 дальнобойщик остановил машины, чтобы утка с утятами перешла на другую сторону
Организатора секс-вечеринки в Боровлянах приговорили к 14 годам колонии
Ляшенко о ситуации с «ядовитой» нефтью: «Мы будем настаивать на компенсации и прямого, косвенного ущерба»
Андриевский так и не подписал контракт с «Динамо» и не факт, что возглавил команду
Все выходные, с пятницы по воскресенье, ГАИ будет отрабатывать трассу Минск – Микашевичи
В Добрушском районе пьяный мотоциклист-бесправник попал в ДТП на мосту
В Житковичском районе из-за удара молнии загорелся дом
Следственный комитет подтвердил задержание известного анестезиолога Дзядзько
В Борисове пьяный мужчина напал на восьмилетнего мальчика
Прощание с погибшим сотрудником ГАИ пройдет 18 мая в Могилевской филармонии