Госпогранкомитет предупреждает о возможных затруднениях на границе 20-24 мая

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Госпогранкомитет Беларуси предупреждает о том, что 20-24 мая на погранпереходе Бенякони-Шальчининкай на белорусско-литовской границе будут менять схему организации дорожного движения.

Сделано это будет из-за проведения дорожных работ на участке трассы М11/Е85. Дорожные работы проводятся для создания условий для более комфортного и безопасного пересечения границы, - объясняют в ведомстве.

Из-за этого в пункте пропуска возможны временные затруднения в организации дорожного движения. Пограничники советуют в эти даты выбирать другие пункты пропуска для выезда в Литву.