Беларусь и Россия договорились по проблеме с поставками нефти

Изменить размер текста: A A

Беларусь согласовала с Россией проект дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками нефти и начала его реализовывать. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко.

- После переговоров между мной и российским вице-премьером Дмитрием Козаком, состоявшихся 16 мая в Москве, в соответствии с нашими договоренностями группа белорусских и российских специалистов обсудила и подготовила проект дорожной карты мероприятий по замещению на территории Беларуси российской нефти ненадлежащего качества, - сообщил Игорь Ляшенко, его слова приводит belta.by.

По его словам, согласно дорожной карте, белорусские НПЗ будут обеспечены сырьем и возобновится транзитная транспортировка российской нефти в направлении европейских государств.

Он подчеркнул, что белорусская сторона уже приступила к исполнению первоначальных шагов дорожной карты. И предлагает в короткие сроки увеличить объем поставки нефти на ОАО «Нафтан».

Напомним, концерн «Белнефтехим» 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Чистая нефть поступила на границу Беларуси по нефтепроводу «Дружба» 2 мая.