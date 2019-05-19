2019-05-19T21:44:01+03:00
Экономика
КП Беларусь

Беларусь и Россия договорились по проблеме с поставками нефти

Страны согласовали дорожную карту по урегулированию ситуации с нефть
Ирина АВИДОВА
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Нефть должна прибыть в полном объёме.Нефть должна прибыть в полном объёме.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Беларусь согласовала с Россией проект дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками нефти и начала его реализовывать. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко.

- После переговоров между мной и российским вице-премьером Дмитрием Козаком, состоявшихся 16 мая в Москве, в соответствии с нашими договоренностями группа белорусских и российских специалистов обсудила и подготовила проект дорожной карты мероприятий по замещению на территории Беларуси российской нефти ненадлежащего качества, - сообщил Игорь Ляшенко, его слова приводит belta.by.

По его словам, согласно дорожной карте, белорусские НПЗ будут обеспечены сырьем и возобновится транзитная транспортировка российской нефти в направлении европейских государств.

Он подчеркнул, что белорусская сторона уже приступила к исполнению первоначальных шагов дорожной карты. И предлагает в короткие сроки увеличить объем поставки нефти на ОАО «Нафтан».

Напомним, концерн «Белнефтехим» 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Чистая нефть поступила на границу Беларуси по нефтепроводу «Дружба» 2 мая.

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