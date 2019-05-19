2019-05-19T18:19:26+03:00
Спорт
КП Беларусь

Азаренко в паре с Барти выиграли турнир в Риме

Впереди у теннисисток старт на турнире Большого шлема
Захар ПЛАТОНОВ
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Виктория Азаренко и Эшли Барти в трофеев в Риме. Фото: twitter.com/InteBNLdItaliaВиктория Азаренко и Эшли Барти в трофеев в Риме. Фото: twitter.com/InteBNLdItalia
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На турнире Internazionali BNL d’Italia (призовой фонд – 3 452 538 долларов) в Риме в финале парного разряда Виктория Азаренко (87-я строчка в парном рейтинге) и Эшли Барти (9) обыграли пару Анна-Леной Гренефельд (27) и Деми Схюрс (7).

Виктория Азаренко (Беларусь) / Эшли Барти (Австралия) – Анна-Лена Гренефельд (Германия) / Деми Схюрс (Голландия) - 4:6, 6:0, 6:3.

Для Азаренко и Барти это уже второй титул в парном разряде в этом году.

Напомним, в Риме в одиночном разряде Азаренко в четвертьфинале уступила будущей победительнице турнира Каролине Плишковой.

Дальше в календаре Виктории Азаренко старт на турнире «Ролан Гаррос».

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