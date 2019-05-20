2019-05-20T09:06:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На проспекте Дзержинского в Минске столкнулись мотоцикл и легковушка

Водитель автомобиля не уступила дорогу мотоциклисту
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Авария случилась днем 19 мая. Фото: ГАИ УВД МингорисполкомаАвария случилась днем 19 мая. Фото: ГАИ УВД Мингорисполкома
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Авария случилась в Минске 19 мая. Столкнулись легковая «Шкода» и мотоцикл «Кавасаки».

По предварительной информации, 24-летняя водитель «Шкоды» выполняла разворот и не уступила дорогу мотоциклисту. Ее ровесник двигался во встречном направлении в крайней левой полосе.

В результате аварии мотоциклист получил травмы. Его забрали в больницу.

В обстоятельствах ДТП теперь разбираются специалисты. На место выезжали представители ГАИ, Следственного комитета и Госкомитета судебных экспертиз.

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