Мопед сбил пешехода в Малых Летцах, он в реанимации

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40-летний водитель мопеда ACTIVE ZS50 сбил пешехода в деревне Малые Летцы Витебского района. Авария произошла около 7 часов вечера возле дома №6 по улице Пионерской. Мужчина ехал в направлении автодороги Зайцево - Старое Село. Молодой человек шел по проезжей части.

- Водитель пояснил, что он подал звуковой сигнал, и в этот момент парень внезапно пошел к середине проезжей части, где и было совершено ДТП, - рассказали в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

26-летний пешеход получил серьезные травмы, он доставлен в реанимацию Витебской областной клинической больницы. ГАИ проводит проверку по факту ДТП.