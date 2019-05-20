На инаугурацию Зеленского в Киев от Беларуси поехал Игорь Ляшенко

20 мая Владимир Зеленский примет присягу и официально приступит к обязанностям президента Украины

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Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко будет присутствовать на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба правительства Беларуси.

Инаугурация состоится в Киеве 20 мая на торжественном заседании Верховной Рады.

Кстати, на инаугурацию президента Петра Порошенко ездил лично Александр Лукашенко. Он получил персональное приглашение. Зеленский звал гостей через посольства.

Владимир Зеленский победил на президентских выборах во втором туре. За него проголосовало 73% избирателей. За действующего президента Петра Порошенко - 25%.