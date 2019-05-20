Итоги «Евровидения» пересматривать не будут

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Европейский вещательный союз не будет пересматривать результаты «Евровидения-2019» и лишать награды победителя из Нидерландов. Об этом заявил официальный представитель организации Дэвид Гудман.

Споры в соцсетях разгорелись из-за песни Arcade, которую Европа в этом году посчитала лучшей на конкурсе. Она была опубликована на YouTube в 2017 году, а правила конкурса запрещают презентацию песни до выступления на «Евровидении».

Оказывается, Европейский вещательный союз в курсе этого.

- ЕВС хотел бы пояснить: это не было официальным выпуском песни, и вплоть до последнего времени это увидели лишь несколько сотен зрителей, пока затем это не стало известно перед конкурсом, - заявил Гудман.

К песням, заявленным на «Евровидение», придираются часто. Например, в прошлом году белорусского участника нацотбора Alekseev обвиняли в несоответствии песни Forever правилам конкурса.