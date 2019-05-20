2019-05-20T10:54:54+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске задержали закладчиков психотропов

Они работали на интернет-магазин по продаже наркотиков
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Мужчин задержали с поличным. Фото: Ленинский РУВДМужчин задержали с поличным. Фото: Ленинский РУВД
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Компанию минчан, которые занимались распространением наркотиков, задержали на проспекте Рокоссовского в Минске.

В руки сотрудников наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома и Ленинского РУВД при силовой поддержке ОМОНа попали четверо мужчин.

- Из них проблем с законом ранее не имел только один, 32-летний. Остальные подельники, 40 и 25 лет, а также 31-летний владелец жилья, где фасовали психотропы, были ранее судимы за оборот наркотиков, кражу и убийство, - комментирует официальный представитель Ленинского РУВД Минска Татьяна Ковалева.

В квартире жителя микрорайона Серебрянка было обнаружено больше 49 граммов особо опасного психотропа альфа-PVP. Фигуранты расфасовывали наркотик на мелкие дозы, из которых потом делали закладки в тайниках.

В отношении наркоквартета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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