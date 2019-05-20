В Барановичах на рыбалке умер мужчина

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Во время рыбалки умер 58-летний житель Барановичей. Информацию подтвердили в Следственном комитете.

Несчастный случай произошел на водохранилище Мышанка 19 мая. Мужчина рыбачил не один - был с братом. Рыбаки находились на некотором расстоянии друг от друга в лодках. О том, что брат не подает признаков жизни, родственник узнал только спустя какое-то время, когда подплыл к нему.

Причину смерти мужчины поможет установить судебно-медицинская экспертиза. Видимых телесных повреждений на его теле не обнаружено, добавляют в Следственном комитете.