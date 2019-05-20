"Причину смерти не называют". В туровской больнице умерла 9-летняя школьница

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Трагедия произошла недавно в Турове: там 9-летняя Аня умерла в больнице после того, как ее привезла из школы скорая помощь. В администрации школы говорят, что смерть Ани стала для всех шоком: раньше она не жаловалась на здоровье и была в основной группе по физкультуре. Но вдруг во время спортивного мероприятия девочка сказала, что ей плохо.

- Она не падала, не теряла сознание, просто сказала, что плохо себя чувствует. Ее сразу сняли с мероприятия, вызвали «скорую». С самого начала рядом с Аней была ее мама, которая работает в школе учителем. Медики приехали быстро, вместе с мамой ребенка забрали в туровскую больницу. Что там происходило - мы не знаем, но девочка умерла в больнице, - рассказали «Комсомолке» в школе, отметив, что про другие подробности говорить не могут из-за проведения следствия.

Мама Ани взяла отпуск на свой счет. В школе сказали, что она категорически отказывается общаться с журналистами, тяжело переживает утрату дочери. Но на наше сообщение в соцсети мама Татьяна кратко ответила:

- Я в шоке от того, как оказывали помощь. Два часа девочка еще сражалась за жизнь, а они… Аня периодически теряла сознание. Но ни кардиограмму, ни УЗИ - ничего не сделали. Давление и то смогли измерить не с первого раза. Причину смерти пока не называют, говорят, что причина устанавливается.

В Туровской городской больнице на звонки не отвечали, а в администрации Житковичской районной больницы сказали, что говорить пока не готовы:

- У нас работает комиссия и Следственный комитет, забрали все записи, сказать что-то конкретное сможем только после расследования.

В СК пока уточняют информацию о трагедии, официальный комментарий обещают дать позже.