Пинчане до приезда милиции задержали пьяную компанию на БМВ

Машина врезалась в ограду во дворе

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ЧП произошло вечером 19 мая во дворах на улице Первомайской. По словам очевидцев, водитель БМВ не справился с управлением и врезался в ограду.

К счастью, никто не пострадал. Но пинчане сразу заметили, что водитель и пассажир автомобиля были в нетрезвом состоянии.

Местные жители уложили водителя лицом в землю. Фото: zello Пинск ГАИ

- Пьяный в доску за рулем с дружком. Минуту назад в этом месте находились дети... - говорят очевидцы.

По информации «Медиа-Полесье», местные жители вызвали милицию, а пока она ехала, задержали пьяного водителя.