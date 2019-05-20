КП Беларусь
Пинчане до приезда милиции задержали пьяную компанию на БМВ
Машина врезалась в ограду во дворе
Пинчане скрутили пьяного водителя. Фото: zello Пинск ГАИ
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ЧП произошло вечером 19 мая во дворах на улице Первомайской. По словам очевидцев, водитель БМВ не справился с управлением и врезался в ограду.
К счастью, никто не пострадал. Но пинчане сразу заметили, что водитель и пассажир автомобиля были в нетрезвом состоянии.
Местные жители уложили водителя лицом в землю. Фото: zello Пинск ГАИ
- Пьяный в доску за рулем с дружком. Минуту назад в этом месте находились дети... - говорят очевидцы.
По информации «Медиа-Полесье», местные жители вызвали милицию, а пока она ехала, задержали пьяного водителя.
Машина напоролась на забор. Фото: zello Пинск ГАИ