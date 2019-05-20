Следственный комитет про сотрудника ГАИ из Могилева: «Основная версия - суицид»

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Следователи восстановили картину событий, которые предшествовали трагической гибели милиционера, и пришли к выводу, что это было не убийство, а суицид.

- На теле сотрудника милиции не обнаружено телесных повреждений, за исключением огнестрельного ранения. Руки сотрудника милиции в наручниках находились в положении, позволяющем совершить выстрел, - заявили на брифинге в Следственном комитете.

Фото: УВД Могилевского облисполкома

Следователи изучили информацию с ноутбука Евгения Потаповича, проверили последние контакты, обстоятельства личной и служебной жизни:

- Установлено, что 1 апреля он подготовил ряд сообщений своим сослуживцам и родственникам, в которых содержатся его суицидальные намерения. Часть из них он направил своим знакомым.

Следователи прокомментировали сведения о черной «Волге», о которой милиционер написал в сообщении и на которой, как предполагалось, его похитили. Добраться в лес, где его нашли, можно было по двум маршрутам. Ни по одному из них черная «Волга» в тот день в Могилеве не проезжала.

Однако сейчас разыскивают водителя попутки, на которой Потапович добрался до места.

Сотрудник ГАИ действительно должен был ехать на ДТП. Но на попутке поехал к тому месту, где нашли его труп. Как оказалось, лейтенант уже приезжал в это место днем - зафиксированы сигналы с его мобильного.

Перед суицидом он купил дрова, жидкость для розжига и лопату - следователи показали запись с камеры видеонаблюдения в магазине. Застрелился он из табельного оружия.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 16 мая появилась информация о том, что сотрудник ГАИ Евгений Потапович похищен неизвестными. Позже сообщили, что он найден убитым, и было возбуждено уголовное дело об убийстве сотрудника внутренних дел. Эксперты подтвердили, что сотрудник милиции умер от огнестрельного ранения в голову.

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