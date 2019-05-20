СК о погибшем под Могилевом милиционере: "Он сам сжег свои брюки"

Следствие считает, что сообщение в Viber он отправил из леса сам, чтобы быстрее нашли его тело

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Следственный комитет сделал дополнение по делу о гибели сотрудника ГАИ в Могилеве исходя из того, что данные моменты не были озвучены на брифинге, а интерес к этим вопросам остается.

Итак, сообщение в Viber о похищении действительно отправлено погибшим, что подтверждается изучением его телефона, изъятого с места происшествия.

- Учитывая установленные на настоящий момент обстоятельства, следствие приходит к выводу, что оно было отправлено с места происшествия самим молодым человеком перед совершением суицида для того, чтобы его быстрее обнаружили, - сказали в СК.

Там добавили, что брюк на милиционере не было, потому что они были сожжены с помощью жидкости для розжига. По версии следствия, погибший сделал это намеренно.

- И еще раз акцентируем внимание на том, что никаких ранений в области паха не было, кровь на нижнем белье оказалась там из-за позы. Единственное зафиксированное телесное повреждение - огнестрельное ранение в голову. Информация, распространяемая на отдельных Telegram-каналах, является недостоверной. Плохое качество и ракурс фото позволяют раскручивать эту «версию», ведь их авторы понимают, что снимок крупным планом не будет опубликован по этическим соображениям, - прокомментировали в СК.

Еще одно дополнение: в ходе трансляции была оговорка о 18 патронах. На самом деле их было 16 - два магазина по 8 патронов. На месте происшествия обнаружено было 15.

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