В Полоцком районе мужчина из ревности сжег дом

О своих намерениях он предупреждал

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Пожар произошел по вине 39-летнего мужчины. Гражданин Узбекистана жил в Полоцком районе со своей 28-летней сожительницей. Пара нередко выясняла отношения из-за ревности. Теперь страсти накалились так, что ревнивец решился на поджог дома, в котором пара жила.

Дом принадлежал его родственнице. О своих намерениях мужчина сообщил ей по телефону. Затем слил с мотоблока бензин, полил им дом и поджег его, сообщают в УВД Витебского облисполкома.

Теперь дом не пригоден для проживания. В нем уничтожены крыша, потолочные перекрытия, сгорело имущество.

По факту происшествия Следственный комитет проводит проверку.