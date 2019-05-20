Католики получили ответ от МВД: за паломничества и процессии платить милиции не нужно

За сопровождение милиции с верующих брать деньги не будут. Фото: Артем КИРЬЯНОВ, catholic.by

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Конференция католических епископов в Беларуси направила в МВД письмо с просьбой разъяснить, нужно ли верующим платить за участие в религиозных массовых мероприятиях - пилигримках, процессиях и других обрядах.

Напомним, в этом году Совет министров внес изменения в Закон о массовых мероприятиях. Они касаются оплаты услуг милиции по охране общественного порядка, а также расходов, связанных с медицинским обслуживанием и уборкой территории.

В ответе за подписью министра внутренних дел Игоря Шуневича сказано, что для религиозных мероприятий делается исключение.

- В письме уточняется, что речь идет про все религиозные мероприятия, которые проходят в культовых зданиях и на территориях, которые к ним относятся, в других местах, предоставленных религиозным организациям для этих целей, в местах паломничеств, на кладбищах, в крематориях или по решению исполнительных и распорядительных органов власти, - цитирует ответ МВД catholic.by.

То есть, ни за пешее паломничество, ни за крестный ход вокруг храма платить не нужно будет. Во всех остальных случаях белорусам, которые организовывают массовое мероприятие, нужно раскошелиться. Согласно постановлению Совмина №49, за 100-1000 участников нужно заплатить милиции 150 базовых величин - сегодня это 3 825 рублей.