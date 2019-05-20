Виктор Дробыш собирается идти в суд из-за скандала с голосованием Беларуси на "Евровидении"

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Продюсер Виктор Дробыш собирается подать в суд на Европейский вещательный союз (ЕВС).

- Они нанесли огромный урон и отношениям России с Белоруссией, просто людям и, в частности, мне, как физическому лицу, который сегодня вдруг стал врагом русского народа, которому не дали баллы. На самом деле нас не просто лишили возможности голосовать, а в последний момент дали конверт и заставили объявить результаты, которые они сами придумали. Это ничего не имеет общего с решением жюри и народа, - заявил Дробыш РИА-Новости.

Напомним, перед финалом конкурса «Евровидение-2019» ЕВС дисквалифицировал белорусское жюри из-за того, что они рассказали СМИ, как голосовали в первом полуфинале.

Победителя конкурса Европе помогли выбрать белорусские зрители - их голоса учитывались. А вот вместо баллов белорусского жюри наш глашатай огласил баллы, которые довел ЕВС. Это было среднее арифметическое баллов, которые поставили Азербайджан, Грузия, Армения и Россия. Такой конвертик с баллами случайно выбранных стран ЕВС готовит на каждом конкурсе на случай форс-мажора.

Кстати, Дробыша оскорбило еще и то, что организаторы запретили в эфире говорить, что это не те баллы, что ставили белорусы.

Так получилось, что Беларусь не дала России ни одного балла - впервые в истории. Это стало поводом для обвинений и претензий в адрес Беларуси от российских поклонников конкурса в соцсетях.