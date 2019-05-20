Стало известно, когда у школьников Беларуси будут экзамены, последний звонок и выпускной

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Последний звонок для школьников Беларуси прозвучит 29 и 30 мая. В Минске линейку проведут 29 мая - это связано с тем, что 30 мая будут отмечать годовщину трагедии на Немиге.

Выпускные экзамены будут проводиться с 1 по 8 июня. В 9-м классе письменные экзамены состоятся 4, 6 и 8 июня, в 11-м - 1, 3 и 5 июня.

Девятиклассники будут сдавать три обязательных предмета: пишут диктанты по русскому и белорусскому и контрольную работу по математике. Диктант займет 1 час, на математику отводится 4 часа.

Выпускникам 11-го класса предстоит выдержать четыре экзамена: русский или белорусский на выбор (изложение), математика, иностранный язык и история Беларуси (устно). Изложение нужно будет подготовить за 4 часа, математику - за 5.

Выпускные вечера в школах Беларуси пройдут 8 и 9 июня.