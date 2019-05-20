2019-05-20T17:49:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На МКАД столкнулись 4 автомобиля

Один водитель госпитализирован
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: УГАИ УВД Мингорисполкома.Фото: УГАИ УВД Мингорисполкома.
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Четыре автомобиля столкнулись на МКАД 20 мая около 12 дня. ДТП произошло между улицами Шаранговича и Мазурова.

Как сообщает ГАИ УВД Мингорисполкома, у автомобиля «Ауди», который ехал по второй полосе внутреннего кольца, оторвалось колесо. Она остановилась, и в нее врезался «Фольксваген».

Следом ехала фура. Водитель грузовика «Даф» увидел ДТП, снизил скорость и собирался перестроиться, но в него сзади въехал микроавтобус «Форд Транзит». В итоге фура оказалась на третьей полосе, микроавтобус - в первой.

В больницу попал водитель «Фольксвагена». Остальные участники аварии значительных повреждений не получили.

По факту ДТП проводится проверка.

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