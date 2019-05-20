2019-05-20T19:06:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Гибель 9-летней школьницы в Турове расследует Следственный комитет

Девочке стало плохо на физкультурном мероприятии
Надежда БУТОВИЧ
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Школьницу хотели перевезти в другой город для диагностики, но она скончалась в машине скорой помощи.Школьницу хотели перевезти в другой город для диагностики, но она скончалась в машине скорой помощи.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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«Комсомолка» ранее сообщала о трагедии, которая произошла 17 мая в Турове, где в школе неожиданно почувствовала себя плохо и скончалась ученица младших классов.

И вот стало известно, что расследованием гибели ребенка занялся Следственный комитет

– Девочка скончалась после школьного забега на 500 метров, – сообщили в СК. – Школьница в пятницу, 17 мая, принимала участие в спортмассовом мероприятии в средней школе Турова №2. Не пробежав дистанцию, она почувствовала себя плохо и остановилась. До начала забега девочка не жаловалась на самочувствие.

Дальше событие развивались стремительно: девочке становилось все хуже. Прибывшие медики госпитализировали ребенка в больницу в Турове, там ей оказали первую медпомощь. Затем для диагностики школьницу решили перевезти в Житковичи, где были узкие специалисты. В машине скорой ей стало еще хуже, врачи реанимировали девочку, но она в итоге скончалась.

– Проводится проверка, изъята вся меддокументация, опрашиваются медики, педагоги, дети, родственники. Для установления истинной причины смерти девочки назначен ряд судмедэкспертиз, – рассказали в СК.

Известно, что Минздрав держит ситуацию на особом контроле. От министерства работает специальная комиссия.

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