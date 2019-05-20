2019-05-20T19:10:38+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Одолжал на бизнес, а тратил на интернет-казино и выпивку»: в Минске будут судить мошенника

Мужчина обманул 12 человек и обогатился почти на 100 тысяч рублей
Надежда БУТОВИЧ
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Чтобы получить деньги мужчина врал про несуществующий бизнес.Чтобы получить деньги мужчина врал про несуществующий бизнес.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Столичные следователи завершили расследование уголовного дела о крупном мошенничестве, информируют в Следственном комитете.

В преступлении обвиняется 30-летний уроженец Гродненской области. Мужчина с сентября 2014 по декабрь 2017 года обманным путем завладел крупными суммами двенадцати человек.

– Мошенник просил деньги у потерпевших под разными предлогами. Кому-то рассказывал о развитии бизнеса, связанного с продажей кормов для сельхозпредприятий, другим врал про торговлю подоконниками и установку пластиковых стеклопакетов. Некоторым потерпевшим даже предлагал стать инвесторами его «бизнеса», – пояснили в пресс-службе.

Всего таким обманным путем за три года гродненец завладел суммой, превышающей 98 тысяч рублей. Также он несколько раз обращался к знакомым, чтобы они оформили на себя для него мобильники, обещая, что будет платить за смартфоны ежемесячно.

В июле 2018 года, после заявлений потерпевших в милиции, было заведено уголовное дело. Мошенник был объявлен в межгосударственный розыск. Задержали его спустя несколько месяцев в Санкт-Петербурге и выдали Беларуси для привлечения к ответственности по уголовной статье.

– Известно, что часть одолженных денег мужчина проиграл на интернет-ставках. Кроме того, он злоупотребляет алкоголем, – уточнили в ведомстве.

Во время следствия обвиняемый свою вину не признал и ущерб не возместил. Сейчас он находится под стражей, дело передано в прокуратуру.

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