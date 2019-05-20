В Лунинце пьяный парень расстрелял из пневматики машины на парковке и стену дома

Сказал, что хотел похвастаться оружием перед знакомым

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Инцидент произошел на днях в районном центре, сообщают в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

В лунинецкую милицию обратились два мужчины, житель Лунинца и приезжий из Пинска. Они рассказали, что неизвестный «расстрелял» из пистолета их автомобили. У «Киа» лунинчанина было повреждено стекло двери. А пинчанину, которые приехал в соседний город устраиваться на работу, «повезло» и того меньше: у его «Ауди» было повреждено не только лобовое стекло, но и капот, и крыло.

– Удалось установить, что преступление совершил 22-летний местный житель. Парень в этот день гостил у знакомого. Они выпивали, а потом он решил пострелять с балкона из принесенного с собой пневматического пистолета, – рассказали правоохранители.

Пьяный злоумышленник «расстрелял» стену соседнего дома, «поупражнялся» на припаркованных внизу автомобилях. Причиненный ущерб оценен в 740 белорусских рублей.

– В милиции нарушитель сказал, что приобрел оружие в интернете в 2016 году. Пришел в гости с пистолетом, чтобы похвастаться перед товарищем, – пояснили в пресс-службе УВД.

Сейчас молодой человек задержан, возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве.