Девушка изорвала книгу жалоб в столичном караоке-баре из-за того, что ее мужу не разрешили спать за столиком

Девушка начала писать жалобу, а потом просто вырвала страницу. Фото: МВД.

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Конфликт произошел на днях в одном из увеселительных заведений столицы, информируют в пресс-службе МВД.

Фигуранткой уголовного дела стала 34-летняя парикмахер из Минска. Женщина в компании мужа и его друзей пришла вечером в бар-караоке. Компания пила, пела и веселилась. Но под конец вечеринки супруг минчанки устал и стал засыпать. Охранники подошли к гостям и предупредили, что правилами заведения запрещено спать за столиками. Повторив несколько раз предупреждение о правилах поведения в приличном караоке администрация приняла решения вывести перебравшего посетителя за пределы бара. Но теперь возмутилась супружница, мол, клиент всегда прав, и точка!

– Девушка стала кричать, ругаться, потребовала книгу жалоб. Ей предоставили журнал замечаний и предложений, но пока она записывала «версию событий» друзья, с которыми она пришла, отговорили ее это делать. Тогда минчанка вырвала и скомкала страницу из книги, – пояснили правоохранители.

Действия женщины квалифицированы по уголовной статье о повреждении документов.