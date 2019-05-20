«Путешествия и фильмы»: шесть новых иностранных каналов будут вещать в Беларуси
«Комсомолка» ранее сообщала о решении Министерства информации позволить вещание в Беларуси трем иностранным телеканалам.
И вот стало известно, что разрешение на распространение в нашей стране получат еще шесть зарубежных «вещателей». Об этом сообщают в пресс-службе Мининформа.
Так в министерстве подписали указ о трехлетней «визе» на распространение для шести следующих каналов: «Терра Инкогнита», «Неизвестная планета», «Советское кино», «HD Медиа», «КиноМеню HD» и «STAR cinema».
– Названные телеканалы в своей сетке содержат контент развлекательной и познавательной направленности. Они транслируют сюжеты о путешествиях, а также демонстрируют художественные либо игровые кинофильмы, – пояснили в пресс-службе.
Известно, что получая официальное разрешение на вещание в Беларуси, телеканал избавляет от необходимости получения такой «лицензии» иных своих распространителей.
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