2019-05-20T21:03:43+03:00
Общество
КП Беларусь

«Путешествия и фильмы»: шесть новых иностранных каналов будут вещать в Беларуси

Ранее в мае такое разрешение Мининформ выдал трем телеканалам
Надежда БУТОВИЧ
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Новые зарубежные вещатели: каналы о путешествиях, советские фильмы и современное кино. Фото: pixabay.com.Новые зарубежные вещатели: каналы о путешествиях, советские фильмы и современное кино. Фото: pixabay.com.
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«Комсомолка» ранее сообщала о решении Министерства информации позволить вещание в Беларуси трем иностранным телеканалам.

И вот стало известно, что разрешение на распространение в нашей стране получат еще шесть зарубежных «вещателей». Об этом сообщают в пресс-службе Мининформа.

Так в министерстве подписали указ о трехлетней «визе» на распространение для шести следующих каналов: «Терра Инкогнита», «Неизвестная планета», «Советское кино», «HD Медиа», «КиноМеню HD» и «STAR cinema».

– Названные телеканалы в своей сетке содержат контент развлекательной и познавательной направленности. Они транслируют сюжеты о путешествиях, а также демонстрируют художественные либо игровые кинофильмы, – пояснили в пресс-службе.

Известно, что получая официальное разрешение на вещание в Беларуси, телеканал избавляет от необходимости получения такой «лицензии» иных своих распространителей.

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