2019-05-20T21:45:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Брестской области остановили грузовик из России с нелегальным спиртом на $100 тысяч

Водитель сказал, что везет 20 тысяч литров алкоголя для своих нужд. [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Контрафактный алкоголь потом реализуют в деревнях и небольших городах. Фото: pixabay.com.Контрафактный алкоголь потом реализуют в деревнях и небольших городах. Фото: pixabay.com.
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На днях правоохранители пресекли канал нелегальной поставки спирта в Беларусь, сообщают в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий был проведен на Брестчине. Канал незаконной поставки алкогольной продукции пресекли сотрудники ОБЭП Гродненского облисполкома и Мингориcполкома.

– Грузовик «ДАФ» с полуприцепом был остановлен в Брестской области. По оперативной информации фура приехала из России. В грузовом отсеке было обнаружены 5-литровые канистры с алкогольной жидкостью. Всего 20 тысяч литров этилового спирта, – сообщили в УВД.

Груз не был маркирован белорусскими акцизами. За рулем фуры был могилевчанин, который работает на ипэшника.

– Водитель сказал, что весь груз – 20 тысяч литров он вез для личных нужд, – пояснили в пресс-службе.

И машину, и нелегальный груз – оцененный в сумму более 200 тысяч белорусских рублей изъяли, проводится проверка.

Сообщается, что пресечению поставок в Беларусь фальсификата и спиртосодержащей продукции уделяется особое внимание. На контроле не только приграничье, но и транзитные автотрассы международного назначения. С января по апрель 2019 года из оборота изъято свыше 11 тысяч литров фальсифицированного алкоголя и еще около 57 тысяч литров спирта.

– Нелегальное спиртное ввозят в Беларусь в основном с восточного направления. В соседнем государстве довольно развита сеть дешевого контрафакта. Затем суррогат реализуют на селе и в небольших городах, – пояснила Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД.

Спирт Слоним.

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