2019-05-21T09:22:51+03:00
Политика
КП Беларусь

Беларусь и Россия решили вопросы по восстановлению транзита нефти

Об этом заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в Москве
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Фото: transoil.by.Фото: transoil.by.
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Напомним, что 19 апреля концерн пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу «Дружба». Это стало причиной остановки транзита нефти в Европу. Тогда «Транснефть» сообщила, что сырье было загрязнено хлорорганическими соединениями умышленно. Следственный комитет России задержал четырех подозреваемых.

Спустя месяц Беларусь и Россия нашли возможность урегулировать ситуацию.

- Нет несогласованных вопросов, которые бы не позволили двигаться по дорожной карте нефтепровода «Дружба». Есть нюансы технического характера, - заявил Андрей Рыбаков.

Известно, что европейские нефтегазовые компании Total и Eni приостановили платежи за загрязненную нефть, пишет kommersant.ru.

«Транснефть»: сырье в трубопроводе загрязнили вредители через узел частника (читать далее)

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