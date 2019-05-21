Беларусь и Россия решили вопросы по восстановлению транзита нефти
Напомним, что 19 апреля концерн пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу «Дружба». Это стало причиной остановки транзита нефти в Европу. Тогда «Транснефть» сообщила, что сырье было загрязнено хлорорганическими соединениями умышленно. Следственный комитет России задержал четырех подозреваемых.
Спустя месяц Беларусь и Россия нашли возможность урегулировать ситуацию.
- Нет несогласованных вопросов, которые бы не позволили двигаться по дорожной карте нефтепровода «Дружба». Есть нюансы технического характера, - заявил Андрей Рыбаков.
Известно, что европейские нефтегазовые компании Total и Eni приостановили платежи за загрязненную нефть, пишет kommersant.ru.
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