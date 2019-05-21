Пожар в Полоцке: сгорели сараи, пострадали пятиэтажка и магазин

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Когда к месту происшествия прибыли спасатели, сараи, выстроенные в ряд, были полностью охвачены огнем.

Они использовались для хранения личных вещей жильцов соседних домов. Когда вспыхнул огонь, внутри сараев никого не была. Обошлось без пострадавших.

В результате огнем уничтожен блок сараев, в рядом расположенном пятиэтажном доме на техническом этаже повреждены рама и подоконник, на балконе третьего этажа повреждены обшивка стен и рама, а в частном магазине «Магнат», расположенном на расстоянии 10 метров, поврежден кондиционер, сообщает Витебское областное управление МЧС.