2019-05-21T09:57:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Пожар в Полоцке: сгорели сараи, пострадали пятиэтажка и магазин

ЧП произошло на улице Тросницкой 20 мая. Основная версия - поджог [видео]
Эвика ОТТО
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ЧП произошло на улице Тросницкой 20 мая. Основная версия – поджог. Фото: МЧСЧП произошло на улице Тросницкой 20 мая. Основная версия – поджог. Фото: МЧС
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Когда к месту происшествия прибыли спасатели, сараи, выстроенные в ряд, были полностью охвачены огнем.

Они использовались для хранения личных вещей жильцов соседних домов. Когда вспыхнул огонь, внутри сараев никого не была. Обошлось без пострадавших.

В результате огнем уничтожен блок сараев, в рядом расположенном пятиэтажном доме на техническом этаже повреждены рама и подоконник, на балконе третьего этажа повреждены обшивка стен и рама, а в частном магазине «Магнат», расположенном на расстоянии 10 метров, поврежден кондиционер, сообщает Витебское областное управление МЧС.

Пожар в Полоцке. 20 05 2019. Источник: МЧС Витебск

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