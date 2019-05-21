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Пожар в Полоцке: сгорели сараи, пострадали пятиэтажка и магазин
ЧП произошло на улице Тросницкой 20 мая. Основная версия - поджог [видео]
ЧП произошло на улице Тросницкой 20 мая. Основная версия – поджог. Фото: МЧС
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Когда к месту происшествия прибыли спасатели, сараи, выстроенные в ряд, были полностью охвачены огнем.
Они использовались для хранения личных вещей жильцов соседних домов. Когда вспыхнул огонь, внутри сараев никого не была. Обошлось без пострадавших.
В результате огнем уничтожен блок сараев, в рядом расположенном пятиэтажном доме на техническом этаже повреждены рама и подоконник, на балконе третьего этажа повреждены обшивка стен и рама, а в частном магазине «Магнат», расположенном на расстоянии 10 метров, поврежден кондиционер, сообщает Витебское областное управление МЧС.
Пожар в Полоцке. 20 05 2019. Источник: МЧС Витебск