2019-05-21T11:04:19+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Минском задержали азербайджанца, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 23-летней россиянки

41-летнего преступника задержали сотрудники МВД при поддержке спецподразделения «Алмаз»
Эвика ОТТО
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Под Минском задержали азербайджанца, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 23-летней россиянки.Под Минском задержали азербайджанца, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 23-летней россиянки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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- От полицейских из Москвы нам поступила информация о возможном нахождении в Беларуси участника одной из этнических преступных группировок, который может совершать корыстно-насильственные злодеяния. Чтобы не допустить этого и найти гостя страны, были проведены соответствующие оперативно-разыскные мероприятия, - рассказал замначальника отдела управления ГУБОПиК МВД Сергей Ванагель.

В прошлый четверг азербайджанец был задержан на автозаправочной станции недалеко от столицы. Он направлялся из Витебска в Минск на маршрутке. Правоохранители выслали его из страны и сообщили своим коллегам в России.

- Там иностранца задержали сыщики московского уголовного розыска. К тому моменту стало известно, что азербайджанец подозревается в особо тяжких преступлениях, - рассказал Сергей Ванагель.

По информации сотрудников полиции, перед тем как направиться в Беларусь, злоумышленник ночью подвозил 23-летнюю девушку домой. По дороге водитель изнасиловал и убил попутчицу, а ее труп сбросил в реку, сообщает УИОС МВД.

Задержан за изнасилование и убийство. Источник: МВД Республики Беларусь

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