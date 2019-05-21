Минский школьник устроил фотоссесию на крыше поезда - его ударило током

Восьмиклассник госпитализирован с ожогами и травмами в тяжелом состоянии. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Восьмиклассник госпитализирован с ожогами и травмами в тяжелом состоянии

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ЧП произошло на станции Минск-Сортировочный на улице Корженевского в 21.09 20 мая. Дежурный железнодорожной станции позвонил в МЧС.

Спасатели предполагают, что подросток проводил фотосессию на крыше грузового вагона под контактной сетью электрифицированной железной дороги. В какой-то момент мальчика ударило током, в результате чего он получил сочетанные травмы. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - личная неосторожность, сообщает пресс-служба МЧС.