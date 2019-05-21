Определить обладателей крупных денежных призов и автомобилей от «Евроопт» поможет певица Гюнешь

А с 20 мая изменились правила начисления игровых кодов в игре «Удача в придачу!»

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Всего через несколько часов состоится розыгрыш 120-го тура игры «Удача в придачу!» - и станут известны обладатели главных призов: крупной денежной суммы в 100 000 рублей, еще одного приза в 50 000 рублей, трех внедорожников «Джили Эмгранд Х7», а также более 10 000 других призов. Шансы на победу есть у игровых кодов, полученных в период с 6 по 19 мая. А определить счастливчиков помогут певица Гюнешь и режиссер Большого театра оперы и балета, заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Скоробогатов.

Розыгрыш состоится в столичном ТРЦ «Е-сити» по адресу ул. Денисовская, 8 в 18.20. Посмотреть его можно в прямом эфире на канале ОНТ, а также на сайте evroopt.by и страницах «Евроопт» в соцсетях.

И еще одна важная новость. В связи с новыми требованиями Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь с 20 мая в игре «Удача в придачу!» изменились правила начисления кодов. Теперь начисление игровых кодов участникам зависит не от общей суммы покупки, а от стоимости «товаров удачи» в чеке. Участники игры будут получать 1 игровой код при покупке «товаров удачи» на 2 рубля в чеке с учетом скидки по карте «Е-плюс» или СТАТУСкарте.

Как действуют новые правила начисления игровых кодов? Рассмотрим на простых примерах.

Пример 1. Чек на 50 рублей, в нем только 1 «товар удачи» - шоколад за 1,5 рубля. Игровых кодов нет.

Пример 2. Чек на 30 рублей, в нем 2 «товара удачи»: шоколад за 1,5 рубля и жевательная резинка за 80 копеек. Всего «товарами удачи» набрано 2,3 рубля - 1 игровой код.

Пример 3. Чек на 85 рублей, в нем три «товара удачи» - три шоколадки за 2 рубля. Всего «товарами удачи» набрано 6 рублей - 3 игровых кода.

Пример 4. Чек на 10 рублей, и все эти 10 рублей - это 5 «товаров удачи», 5 шоколадок за 2 рубля - 5 игровых кодов.

Иными словами, участвовать в игре теперь можно, потратив всего 2 рубля на покупку «товаров удачи»! Как и прежде, при расчете за товары необходимо предъявить карту «Е-плюс» или СТАТУСкарту.

Желаем всем удачи!