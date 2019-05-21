Нетрезвый могилевчанин избил жену и лег спать. С утра женщина была мертва

33-летний мужчина сам позвонил в милицию, когда понял, что с женой что-то не так

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Вечером перед трагедией супруги распивали спиртные напитки, а затем поссорились. Мужчина не сдержался и избил жену: четыре раза ударил ее по голове рукой. От тяжелых травм 45-летняя женщина скончалась. Правда, супруг обнаружил это только вечером, когда пришел с работы. Могилевчанин увидел, что жена лежит в той же позе, что и утром, и неестественно холодная. Он позвонил в милиции, но не сразу сознался, что накануне избил супругу.

Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 108 УПК Республики Беларусь. Детей у супругов нет, ранее могилевчанин не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности.

По словам начальника отдела уголовного розыска Ленинского РОВД г. Могилева подполковника милиции Дмитрия Сильванькова, материал передан в Могилевский межрайонный отдел СК Республики Беларусь для принятия решения о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Могилевчанину, переусердствовавшему в избиении супруги, грозит лишение свободы на срок от 5 до 15 лет, сообщает УВД Могилевского облисполкома.