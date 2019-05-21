2019-05-21T13:05:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Буфетчица похищала деньги и продукты в школе Россонского района

За три месяца женщина принесла ущерб на 2,7 тысячи рублей
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За три месяца женщина принесла ущерб на 2,7 тысячи рублей.За три месяца женщина принесла ущерб на 2,7 тысячи рублей.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Сотрудница 1983 года рождения с февраля по апрель 2019 года брала продукты и присваивала деньги из кассы в школьном буфете. Правонарушение было установлено во время проверки правоохранителями по факту недостачи товарно-материальных ценностей и денег. В отношении правонарушительницы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 211 УК Беларуси (присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено), пишет belta.by.

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