Буфетчица похищала деньги и продукты в школе Россонского района

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Сотрудница 1983 года рождения с февраля по апрель 2019 года брала продукты и присваивала деньги из кассы в школьном буфете. Правонарушение было установлено во время проверки правоохранителями по факту недостачи товарно-материальных ценностей и денег. В отношении правонарушительницы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 211 УК Беларуси (присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено), пишет belta.by.