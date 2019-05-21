Безработный убил двух пенсионерок ради 179 рублей

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Тела 76-летней и 78-летней сестер были обнаружены 3 января. Подозреваемый в убийстве был задержан после опроса местных жителей. 50-летний мужчина, совершивший преступление, часто помогал пенсионеркам по хозяйству. Мужчина вину в совершении преступления признает частично. Ранее он был судим, в том числе за убийство, совершенное с особой жестокостью, не работал и не имел постоянного источника дохода.

По версии следствия, днем 30 декабря с целью совершения разбойного нападения и убийства он проник в дом, где проживали пенсионерки, напал на них и стал наносить множественные удары деревянной палкой. В результате потерпевшие скончались на месте происшествия. После этого обвиняемый завладел имуществом и денежными средствами пенсионерок на общую сумму не менее 179 рублей, а затем скрылся.

Согласно заключению стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина мог сознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство при отягчающих обстоятельствах) и по ч. 3 ст. 207 (разбой). Мера пресечения в виде заключения под стражу, примененная ранее к 50-летнему мужчине, не изменялась.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, сообщает СК РБ.