2019-05-21T13:50:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко подписал указ о мерах безопасности во время Европейских игр: запрет на дроны и спецполоса для транспорта

А военнослужащие в случае необходимости могут применять физическую силу и спецсредства
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Для транспорта II Европейских игр в Минске выделят специальную полосу. Фото: minsk2019.byДля транспорта II Европейских игр в Минске выделят специальную полосу. Фото: minsk2019.by
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 мая подписал указ №191 "О мерах безопасности в период проведения II Европейских игр 2019 года". Он опубликован на интернет-портале pravo.by.

Согласно документу, в Минске и Минском районе с 17 июня по 2 июля вводятся дополнительные меры безопасности.

Вот ключевые моменты:

- устанавливается запрет на использование беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей (проще говоря - дронов) на спортивных объектах и в иных местах соревнований, возле гостиниц и других мест размещения гостей и участников II Европейских игр, в фан-зонах. Исключение только для дронов госорганов, служб, связанных с проведением II Европейских игр;

- будут введены и временные ограничения движения транспортных средств в Минске при необходимости. Также будут выделяться специальные полосы движения (конструктивно или путем нанесения символики Европейских игр). Они будут использоваться для остановки, стоянки, движения транспорта, задействованного в обеспечении проведения состязаний;

- сотрудники государственного пожарного надзора и Госпромнадзора в случае необходимости смогут проводить внеплановые проверки по пожарной безопасности на спортивных объектах, в гостиницах, фан-зонах;

- на охрану общественного порядка привлекут военнослужащих, которые в случае необходимости смогут применять физическую силу, спецсредства и оружие;

- в гостиницах охрана в установленном законом порядке сможет проводить личный досмотр участников Европейских игр, проверять их вещи и документы;

- с 20 мая по 30 июня правоохранительные органы в течение суток будут блокировать доступ к интернет-ресурсам, где будет найдена информация с призывами к массовым беспорядкам или участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением законодательства.

Как отмечается, реализация документа поспособствует безопасному проведению в Беларуси II Европейских игр. Указ вступает в силу после официального опубликования. II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

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