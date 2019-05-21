2019-05-21T17:15:32+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске проезд в трамвае можно будет оплатить карточкой

Пилотный проект стартует 23 мая
Эвика ОТТО
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Пилотный проект стартует в Минске 23 мая.Пилотный проект стартует в Минске 23 мая.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Пока оплата банковской картой на наземном транспорте будет работать только в трамвае №6, который курсирует по маршруту Зеленый Луг - Серебрянка. Оплатить проезд можно будет бесконтактной картой любого банка. Сервис поддерживает платежные системы Visa, Mastercard и Белкарт (кобейджинговые карточки БЕЛКАРТ-Maestro с бесконтактным интерфейсом). Также рассчитаться за проезд можно с помощью смартфона, брелоков, часов и других мобильных устройств с поддержкой технологии NFC.

Для оплаты проезда нужно поднести карту к валидатору, дождаться звукового сигнала и текстового сообщения. Стоимость разового проезда - 60 копеек. Если пилотный проект будет успешен, весь общественный транспорт Минска планируют снабдить такой системой оплаты, сообщает Коммуникационное агентство PR Vision.

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