В Минске проезд в трамвае можно будет оплатить карточкой

Изменить размер текста: A A

Пока оплата банковской картой на наземном транспорте будет работать только в трамвае №6, который курсирует по маршруту Зеленый Луг - Серебрянка. Оплатить проезд можно будет бесконтактной картой любого банка. Сервис поддерживает платежные системы Visa, Mastercard и Белкарт (кобейджинговые карточки БЕЛКАРТ-Maestro с бесконтактным интерфейсом). Также рассчитаться за проезд можно с помощью смартфона, брелоков, часов и других мобильных устройств с поддержкой технологии NFC.

Для оплаты проезда нужно поднести карту к валидатору, дождаться звукового сигнала и текстового сообщения. Стоимость разового проезда - 60 копеек. Если пилотный проект будет успешен, весь общественный транспорт Минска планируют снабдить такой системой оплаты, сообщает Коммуникационное агентство PR Vision.