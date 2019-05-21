2019-05-21T17:15:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Известный анестезиолог Дзядзько отпущен под личное поручительство

Врач остается подозреваемым
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Фото: bsaer.orgФото: bsaer.org
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- К Александру Дзядзько применена мера пресечения в виде личного поручительства, он не лишен свободы, - рассказала "Комсомолке" официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Врач остается подозреваемым, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, главный анестезиолог-реаниматолог Беларуси Александр Дзядзько был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по фактам получения взяток от представителей коммерческих структур за решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Как мы уже писали, Дзядзько был в команде врачей, которые впервые в Беларуси в ночь с 2 на 3 апреля 2008 года выполнили операцию по пересадке печени. В 2016 году Александр Дзядзько вместе с коллегами - Олегом Руммо, Юрием Островским, Олегом Калачиком, Алексеем Щерба, Андреем Валентюкевичем - был отмечен Государственной премией за разработку и внедрение технологий трансплантации органов у детей и взрослых.

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