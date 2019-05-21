2019-05-21T17:14:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Замглавы МВД Иван Подгурский о гибели Потаповича: «В том, что произошло самоубийство, у меня нет сомнений»

Служба собственной безопасности МВД проводит служебное разбирательство по факту гибели лейтенанта Потаповича в Могилеве
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В МВД хотят понять, почему Потапович совершил суицид.В МВД хотят понять, почему Потапович совершил суицид.
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В МВД хотят понять, почему Потапович совершил суицид.

- Будут сделаны конкретные выводы, почему это произошло, почему он был один и так далее…Трудно прокомментировать, зачем делал (Евгений Потапович. - Авт.) инсценировку. Но в том, что произошло самоубийство, у меня нет сомнений. Мы проследили каждый его шаг, начиная от момента закупки в магазине лопаты, дров и жидкости для розжига, - рассказал БелаПАН первый заместитель министра внутренних дел, начальник криминальной милиции Иван Подгурский.

На проверку дали два месяца, но сроки могут быть продлены с разрешения министра. У начальника криминальной милиции также уточнили, не хочет ли МВД извиниться перед цыганами, которых задерживали в Могилеве.

- Может быть, и надо. Не знаю, будем ли, - сказал Подгурский.

Напомним, что в понедельник, 20 мая, Следственный комитет озвучил основную версию гибели 22-летнего сотрудника ГАИ Евгения Потаповича. По версии следствия, он совершил самоубийство, при этом пытался имитировать убийство: отправил коллегам сообщение о том, что его куда-то везут на черной «Волге» трое неизвестных цыганской или кавказской наружности, а после сжег штаны, надел на себя наручники и застрелился (далее).

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