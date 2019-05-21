Пропала 33-летняя минчанка: девушка ушла на «Ночь музеев» и не вернулась

Последний раз Виктория Смирнова выходила на связь в 1.20 ночи 19 мая.

Последний раз Виктория Смирнова выходила на связь в 1.20 ночи 19 мая

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Виктория проживает по улице Бирюзова, 25. 18 мая около 18 часов вечера она ушла из дома и пропала. По словам родных, Виктория собиралась в Исторический музей. Возможно, по дороге встретила знакомых.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные, на пояснице татуировка в виде символа инь-ян в языках пламени.

Виктория была одета в зеленые камуфляжные штаны, серо-голубые сандалии, розовую майку, голубую куртку, с собой был рюкзак Jack Wolfskin.

Розыском занимаются сотрудники Фрунзенского РУВД. Всех, кто владеет информацией о пропавшей девушке, просят сообщить по номерам телефонов ПСО «Ангел»: 7733, 8-033-666-60-33, 8-033-666-68-56, или в милицию по номеру 102.