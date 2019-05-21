Неделю сирени в Ботаническом саду посетили 60 тысяч минчан

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Аншлаг пришелся на выходные, когда в саду проходила экскурсия по сирингарию, а также музыкальный вечер «Сиреневый сад и огненная феерия на воде». В сиреневом саду собрано более 250 сортов этого растения, в том числе 16 - собственной селекции. Насладиться красотой сирени можно еще в течение этой недели, рассказала заведующая сектором информационно-просветительской работы Елена Сокуренко. В эти дни также можно попасть на бесплатные тематические экскурсии по экспозиции сирени и рододендронов, которые только начинают цвести, 22 мая с 11.30 до 13.00 и с 15.30 до 17.00. А 28 мая с 11.00 до 12.00 экскурсия пройдет уже только по экспозиции рододендронов, пишет belta.by.

Минчан сводит с ума цветущая сирень! [фото]