2019-05-21T18:16:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пьяный бесправник на Mercedes протаранил в Минске 4 машины и автобус

Нарушителя задержали до приезда милиции очевидцы
Надежда БУТОВИЧ
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Ранее мужчину уже лишали прав управления за пьяную езду. Фото: Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.Ранее мужчину уже лишали прав управления за пьяную езду. Фото: Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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Несколько аварий по вине одного нарушителя произошли в Минске во вторник, 21 мая, сообщает в Telegram пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Информация об авариях еще уточняется, но уже известно, что главным фигурантом стал нетрезвый водитель на легковом «Мерседес».

– Мужчина сел за руль своего авто в нетрезвом состоянии и, пока выезжал со двора одной из многоэтажек на улице Бурдейного, столкнулся с тремя припаркованными автомобилями, – рассказали в пресс-службе ГАИ.

Затем нарушитель попытался скрыться с места аварии. Он выехал на проезжую часть и на встречке протаранил «Ситроен». Не останавливаясь, горе-водитель поехал на улицу Якубовского и рядом с №25 домом врезался в автобус.

– Пьяного хулигана-бесправника удерживали очевидцы до приезда патрульных. Сейчас нарушитель помещен в больницу, – добавили правоохранители.

По факту ДТП проводится проверку. Предварительно сообщается, что ранее мужчина уже был лишен водительского удостоверения за управление авто в нетрезвом состоянии.

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