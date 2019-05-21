Появилось видео наезда на велосипедистку с ребенком в Минске
Авария произошла в столице в субботу, 18 мая, на проспекте Независимости, рассказали подробности в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
На пешеходном переходе недалеко от Национальной библиотеки под колеса авто попала женщина с ребенком. Примерно в 20.40 часов велосипедистка попыталась пересечь проезжую часть, не спешиваясь. Женщина завершала переезд через «зебру», когда загорелся красный сигнал для пешеходов. Поэтому поток автомобилей уже тронулся.
В какой-то момент велосипедистка оказалась под колесами легкового «Мерседеса». В аварии у молодой мамы серьезные травмы, ей вызвали скорую помощь, которая доставила ее в больницу. Ребенок отделался испугом, после осмотра медики разрешили забрать его домой.
По факту аварии проводят проверку.
В ГАИ напоминают родителям о необходимости поступать обдуманно, не рискуя ни своей жизнью, ни жизнью и здоровьем детей. Водителей просят следовать ПДД и быть внимательными при проезде пешеходных переходов.
"ГУВД-ТВ: "Субботний наезд на велосипедистку с ребёнком возле Национальной библиотеки ".Видеоканал минской милиции "ГУВД-ТВ"
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