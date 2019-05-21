2019-05-21T18:43:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Появилось видео наезда на велосипедистку с ребенком в Минске

Женщина ехала через пешеходный пешеход, не спешиваясь
Надежда БУТОВИЧ
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Женщина ехала на велосипеде с ребенком и попала под машину. Фото-иллюстрация: pixabay.com.Женщина ехала на велосипеде с ребенком и попала под машину. Фото-иллюстрация: pixabay.com.
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Авария произошла в столице в субботу, 18 мая, на проспекте Независимости, рассказали подробности в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

На пешеходном переходе недалеко от Национальной библиотеки под колеса авто попала женщина с ребенком. Примерно в 20.40 часов велосипедистка попыталась пересечь проезжую часть, не спешиваясь. Женщина завершала переезд через «зебру», когда загорелся красный сигнал для пешеходов. Поэтому поток автомобилей уже тронулся.

В какой-то момент велосипедистка оказалась под колесами легкового «Мерседеса». В аварии у молодой мамы серьезные травмы, ей вызвали скорую помощь, которая доставила ее в больницу. Ребенок отделался испугом, после осмотра медики разрешили забрать его домой.

По факту аварии проводят проверку.

В ГАИ напоминают родителям о необходимости поступать обдуманно, не рискуя ни своей жизнью, ни жизнью и здоровьем детей. Водителей просят следовать ПДД и быть внимательными при проезде пешеходных переходов.

"ГУВД-ТВ: "Субботний наезд на велосипедистку с ребёнком возле Национальной библиотеки ".Видеоканал минской милиции "ГУВД-ТВ"

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