«Я положил ей на горло черенок от лопаты и встал на него»: в Бобруйске судят убийцу 19-летней девушки

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Убийство в Кировском районе, о котором ранее сообщала «Комсомолка», произошло в мае 2018 года. Больше недели погибшую 19-летнюю студентку Анастасию из деревни Павловичи считали без вести пропавшей. Затем правоохранители нашли труп девушки, позже вычислили ее убийцу.

Суд по этому головному делу длиться уже несколько месяцев, сообщает ресурс «Коммерческий курьер». Обвиняемым проходит 17-летний Валентин Кухарев, который по версии следователей из-за личного конфликта напал на Анастасию Талыш и нанес ей смертельные раны. Труп студентки молодой человек спрятал недалеко от своего дома. Потерпевшей по делу проходит мама девушки – Валентина Олеговна.

– Изначально обвиняемый дал признательные показания, детально рассказал об убийстве: «Потерпевшая лежала на земле, я положил ей на горло черенок лопаты и стал на него», – рассказал на суде прокурор. – Из них следовало, что обвиняемый отдавал отчет своим действиям. Он прекратил расправу только, когда из горла девушки пошла кровь. После убийства он забрал вещи погибшей: мобильник и сумку. Сумку он выбросил в трубу под автотрассой, найденный деньги потратил в кафе. Телефон позже обнаружили следователи.

Сейчас молодой человек не признает своей вины и заявляет, что написал признание «под давлением» (Прим.: Следствием эта информация не подтвердилась).

Прокурор считает, что вина подсудимого доказана полностью, и запросил для него 11 лет и 1 месяц заключения.

Адвокат выстроил линию защиты на полном отрицании предъявленных обвинений и попросил суд об оправдательном приговоре. Прежде всего потому, что не была установлена достоверная причина смерти девушки. Обвинение объяснило это тем, что из-за того, что тело долгое время находилось на открытом воздухе, не удалось установить точную причину и дату смерти.

Суд объявил перерыв по делу до 28 мая.