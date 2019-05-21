2019-05-21T20:04:05+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Попутчик в поезде украл у пьяного брестчанина сумку и все деньги, но оставил ему паспорт под подушкой

Злоумышленника удалось задержать по горячим следам
Надежда БУТОВИЧ
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Вор забрал деньги, но оставил потерпевшему паспорт.Вор забрал деньги, но оставил потерпевшему паспорт.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Криминальная драма развернулась на днях в поезде «Москва-Брест», сообщают в УВД Брестского облисполкома.

56-летний брестчанин возвращался домой из заработков. В пути он познакомился с соседом по плацкарту, разговорились, выпили, и мужчина поделился самым сокровенным: рассказал, сколько заработал «на чужбине». А на утро с похмелья мужчина едва не обомлел: из вагона пропал и его новоиспеченный приятель, и сумка с личными вещами, и все кровно заработанные.

– Потерпевший обратился в милицию с заявлением о краже личных вещей и крупной сумме наличности превышающей 2300 белорусских рублей, – рассказали в пресс-службе УВД.

Нашли преступника по горячим следам. Им оказался житель Барановичей, 1960 года рождения. Мужчина сознался, что умыкнуть вещи и деньги решил после того, как потерпевший рассказал о том, сколько заработал. Когда пьяный брестчанин уснул, злоумышленник забрал его имущество, но перед этим открыл портмоне и положил бедолаге паспорт под подушку.

Сейчас вор задержан, против него возбуждено уголовное дело.

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